Kavgada silahlar çekildi! Kavgada 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kısa sürede kavgaya dönen tartışmada 3 kişi av tüfeğiyle vuruldu. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan 3 kişinin, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavgada silahlar çekildi! Kavgada 3 kişi yaralandı
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Efeler ilçesi kırsal Baltaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada S.Ü. (45), M.Ü. (25) ve A.Ü. (61) av tüfeği ile vuruldu. Silah sesinin duyulması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan 3 kişinin, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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