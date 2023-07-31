Şile'de mayın paniği! Sahilde bulunan mühimmatın top mermisi olduğu belirlendi
İstanbul Valiliği, Şile'de paniğe neden olan cisimlere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, denizde tespit edilen cisimlerin mayın değil top mermisi olduğu belirtildi. 8'inin teşhis ve imha için karaya çıkarıldığı ifade edildi.
Sahilde 'mayın' bulundu iddialarına valilikten yalanlama geldi.
İstanbul Şile'de denizde tespit edilen cisimlerin top mermisi olduğu belirtilerek 8'inin teşhis ve imha için karaya çıkarıldığı bildirildi.
- 28 Temmuz 2023 tarihinde saat: 09:00 sularında Şile İlçesi Sofular Mahallesi sahilinde deniz içerisinde patlamamış mühimmat bulunduğuna dair alınan ihbar sonrası bölge güvenlik çemberine alınmış, ancak hava koşulları nedeniyle dalış faaliyeti yapılamamıştır. 29 Temmuz 2023 günü icra edilen dalış faaliyetinde sahilden 10 metre uzaklıkta 1-1.5 metre derinlikte bölgeye dağılmış vaziyette 9 şüpheli cisim tespit edilmiştir.
28 mühimmattan 8'inin çıkarıldığı ifade edildi.
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Grup Komutanlığı tarafından yapılan görüntü incelemeleri neticesinde şüpheli cisimlerin top mermisi olduğu belirlenmiştir. 30 Temmuz saat 10.00'da SAS Grup Komutanlığı SAS timi tarafından dalış icra edilmiş, bahse konu mevkide en az 28 adet mühimmat tespiti yapılmış olup tespit edilen mühimmatlardan, karaya çıkarılması mümkün vaziyette olan 8 tanesi teşhis ve imha için Şile Nöbetçi Savcısı onayı dahilinde SAS timi tarafından SAS Grup Komutanlığı’na intikal ettirilmek üzere karaya çıkarılmıştır.
SAS timleri tarafından bölgede tarama faaliyeti sürdürülmeye devam ediyor. Tespit edilen mühimmatın imha işlemi gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasının ardından 2 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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