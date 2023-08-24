Sınav Dershanesinin kapatılması senaryo mu?

Sınav Dershanesinin Burdur Temsilciliği birkaç ay önce sessiz sedasız bir şekilde kapatıldı. Dershane binası, apar topar içindeki eşyalar, araç, gereçler ve malzemeler öylece bırakılarak terk edildi. Burdur kamuoyu bu duruma şaşırırken yerel basının tek bir haber yapmaması dikkat çekti. Konuya ilişkin Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Osman Erbil bir yazı kaleme aldı. Erbilin yazısı şu şekilde:

Burdur Sınav Dershanesinin sıra dışı bir şekilde kapatılması, o dershanede okuyan bir kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla ilgili soruşturmayı akıllara getirdi. “Dershaneye sudan bahane bir ceza verilerek cinsel istismar olayının üzeri mi örtüldü?” sorusu gündeme geldi.

Kızağa çekilen Burdur Valisi Ali Arslantaş ve görevden alınan Burdur Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman’ın sorumluluğu sorgulanıyor.

Konuyu sorduğumuz Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaklarımız, kapatılma cezasının verilmesine neden olan olayın dershanede “sigortasız işçi çalıştırılması” olduğunu kaydettiler. Fakat bir dershanenin olağanüstü bir durum veya bir skandal yoksa kolay kolay bu gerekçe ile kapatılmayacağı bilinir.

Bunun üzerine, aynı dershanede meydana geldiği ileri sürülen bir kız çocuğuna dört öğretmeni tarafından cinsel istismar iddiası ve Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerinin soruşturması akıllara geldi. Hatırlanacağı üzere adli ve idari soruşturma, Vatan Partisi Burdur Milletvekili Adayı, Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Osman Erbil’in CİMER’e başvurusuyla başlatılmıştı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Hem savcılık hem de Milli Eğitim Müdürlüğü iddialarla ilgili soruşturma açmış, kız çocuğunun 15 yaşından büyük olması nedeniyle “mağdurun şikayet şartı” arandığı için savcılık kovuşturmaya yer yoktur kararını vermişti. İdari soruşturmayı ise Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri tamamlamış ve sonucu Burdur Vali yardımcılarına onay için sevk etmişti. Soruşturma dosyasında, kız çocuğunun arkadaşı olan öğrenci durumundaki tanıkların ifadelerine yer verilmişti.

GİZLİ EL DEVREDE

Ancak soruşturmanın sonucu beklenirken, gizli bir el tarafından dershane hakkında ikinci bir soruşturmanın devreye girmesi sağlandı. İşte öne alınan bu soruşturmadaki iddia, dershane yönetiminin sigortasız işçi çalıştırmasıydı. Aynı zamanda bazı öğrencilerin de kayıt dışı hizmet aldığı ileri sürülüyordu. Çok hızlı bir şekilde bu soruşturma neticelendirildi ve dershaneye kapatma cezası verildi. Kurumun yöneticisi olanlara da “öğretmenlik yapamaz” cezası çıktı.

GÜDÜMLÜ BASIN

Böylece diğer soruşturma adeta unutturuldu. Tam bu sırada “Bomba 15”, “NNC Haber” ve “Budur Gazetesi” gibi yerel basın kuruluşları, “Osman Erbil’in CİMER suçlaması asılsız çıktı” şeklinde haberleri servis etti. Cinsel istismar iddiasını kendilerince aklıyorlardı. Ayrıca kendilerinin, Burdur’daki şaibeler karşısında üç maymunu oynadıklarını ortaya çıkaran Erbil’den akıllarınca intikam alıyorlardı.

Oysa henüz kimsenin aklandığı yoktu, çünkü kız çocuğu, dershane öğretmenleri hakkında şikayetçi olmamıştı ve dava bu nedenle açılmamıştı. Çünkü ilgili kanuna göre, bu tür suçlarda 15 yaşından büyük 18 yaşından küçüklerin şikâyet etmesi zorunluydu. Bununla birlikte, Milli Eğitimin soruşturma dosyasında müfettişlerin adı geçen öğretmenler hakkında ne cezası talep ettiği ve valiliğin bu konuda ne karar verdiğini güdümlü yerel basın sorgulamadı. Bu soruşturmanın üzerine gidemedikleri gibi Sınav Dershanesinin kapatıldığını da haber yapma cesaretini gösteremediler.

Aydınlık gazetesi olarak, soruşturma dosyasını yürüten müfettişlere ulaştık ve şu soruyu yönelttik:

- İfademizi aldığınız soruşturmanın akıbetini merak ediyoruz. Dershaneye verilen kapatma cezası ile sizin soruşturmanızın üstü mü örtülüyor?

- Bu konuda yorum yapamam, size bu konuda yanıtları Sayın Vali Yardımcısı verebilir.

O tarihten bu zamana kadar hem Vali Ali Arslantaş kızağa çekildi hem de Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman görevden alındı. O dönemdeki idari sorumlulukları nedeniyle sorularımızın muhataplarıdırlar.

- Bütün Burdur’un konuştuğu ve bir kız çocuğunun hayatını derinden sarsabilecek iddialarla ilgili gerekenleri tamamıyla yaptığınızı düşünüyor musunuz? O kız çocuğumuza ve kamuya karşı vicdanınız rahat mı?

- Milli Eğitim soruşturması sürüyorken başka bir soruşturmanın devreye sokulması ve dershanenin kapatılması tesadüf müdür?

- Bu olayın bu biçimde kapatılmasının talimatını vali yardımcılarına siz mi verdiniz?

YENİ VALİMİZDEN VE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZDEN TALEBİMİZ

Yeni göre gelen Burdur Valisi Türker Öksüz ve Budur Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci’ye yeni görevlerinde başarılar dilerken bu olayda gereken hassasiyeti göstereceklerine güvenmek istiyoruz.

Vatan Partisi ve Aydınlık gazetesi kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet’imizin felsefesinden güç almakta ve dokunulmayanlara dokunmaya devam etmektedir.