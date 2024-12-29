Sınır ötesinde 4 PKK'lı öldürüldü

Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlendi.



Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" açıklamasını yaptı.



Pençe-Kilit operasyonu bölgesi didik didik aranıyor. Bir mağarada teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Sınırın güvenliği Mehmetçik'ten soruluyor. Gece gündüz demeden nöbetteler.



Van'ın Başkale ilçesinde 2 bin 800 rakımlı hudut karakolunda görevli birlikler, terör, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor.



İran sınırında yer alan, Güllük Hudut Karakolu'nda görevli askerler, zorlu iklim ve arazi şartlarında vatan nöbeti tutuyor.



Yasa dışı göç ve kaçakçılığı önlemeye çalışan hem de PKK'lı teröristlere karşı mücadele yürüten hudut birlikleri, sorumluluk bölgelerini 7 gün 24 saat kontrol altında tutuyor.

