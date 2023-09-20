Sınırda PKK'ya geçit verilmedi! Türkiye'ye geçmeye çalışan terörist yakalandı
Türkiye, PKK'ya geçit vermiyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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