Sinop merkezli dev operasyon: 26 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "kökünü kurutma operasyonu "kapsamında Sinop, Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ekipler tarafından 26 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerdeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 5 tabanca ve bir tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 zanlı daha aranıyor.