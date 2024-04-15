Sinop'ta feci olay! Temizlik yaptığı çatıdan düştü...

Sinop'ta, temizlik yapmak için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Sinop'ta feci olay! Temizlik yaptığı çatıdan düştü...
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İbrahim K. temizlik yapmak için Camikebir Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısına çıktı.

Temizlik yaptığı sırada dengesini kaybeden İbrahim K, sokağa düştü.

Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim K. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, İbrahim K'nin temizlik malzemesiyle sokağa düşme anı yer aldı.

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