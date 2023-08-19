Şırnak Valisi Atay'dan kuyulara ziyaret! Şırnak petrol sahaları işlemeye devam ediyor

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ziyaeddin Cavlak, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ile birlikte Şehit Aybüke Yalçın-1 ve 2 Petrol kuyularını ziyaret eden Vali Atay, üretimle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede sağlanan huzur ortamıyla yatırımların arttığını belirten Vali Atay:

- Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar bölgesinde günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaşıldı. Çıkarılan ham petrol tankerlerle Batman TPAO'ya taşınıyor. Bölgede petrol rezerv miktarı ve saha geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Atay, daha sonra beraberindekilerle birlikte petrol sahalarını helikopterle havadan inceledi.



