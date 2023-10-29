Şırnak'ta 300 Metrelik Türk Bayrağıyla Fener Alayı Düzenlendi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi. Silopi ilçesinde 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve 300 metrelik Türk bayrağıyla Koç İlkokulu'na kadar yürüdü.

Şırnak'ta 300 Metrelik Türk Bayrağıyla Fener Alayı Düzenlendi
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Silopi Kaymakamı Cihat Koç, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 300 metrelik Türk bayrağı eşliğinde binlerce kişi ile yürüdüklerini söyledi.

Koç, "100 yıldır Türk, Kürt, Alevi, Sunni, Arap bu Türk bayrağının altında yaşamaktan onur duyuyor. İnşallah böyle nice yüzyıllar hep birlikte kardeşçe yaşarız." dedi.

Etkinliğe, ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

# Şırnak
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