Şırnak'ta 300 Metrelik Türk Bayrağıyla Fener Alayı Düzenlendi

Silopi Kaymakamı Cihat Koç, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 300 metrelik Türk bayrağı eşliğinde binlerce kişi ile yürüdüklerini söyledi.

Koç, "100 yıldır Türk, Kürt, Alevi, Sunni, Arap bu Türk bayrağının altında yaşamaktan onur duyuyor. İnşallah böyle nice yüzyıllar hep birlikte kardeşçe yaşarız." dedi.

Etkinliğe, ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.