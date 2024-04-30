Sivas'ta bir eve yıldırım düştü! Faciadan dönüldü!

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir eve yıldırım düştü. Evde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Sivas'ta bir eve yıldırım düştü! Faciadan dönüldü!
Editör: Metehan Gül

Sivas’ın Gemerek ilçesinde bir eve isabet eden bir yıldırım hasara yol açtı. Evde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Sivas'ta bir eve yıldırım düştü! Faciadan dönüldü! - Resim : 1

Akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgilere göre Gemerek ilçesi Ali Kemal Mahallesinde bir eve yıldırım isabet etti.

E.G’ye ait eve isabet eden yıldırım maddi hasara yol açtı. Evin içi adeta savaş alanına döndü. O esnada evde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Sivas # Gemerek # Yıldırım
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