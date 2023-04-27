Sivas'ta deprem (27 Nisan 2023)

Merkez üssü Sivas'ın Gürgün ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sivas'ta deprem (27 Nisan 2023)
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Kandilli Rasathanesi'ne göre Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssümün Gürgün ilçesi olduğu belirtildi. 18.33'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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