Sivas'ta deprem (27 Nisan 2023)
Merkez üssü Sivas'ın Gürgün ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'ne göre Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssümün Gürgün ilçesi olduğu belirtildi. 18.33'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 27, 2023
KIZILOREN-GURUN (SIVAS) https://t.co/qPSNStGz8J
27.04.2023, 18:33:44 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 7.0 km#Kandilli
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