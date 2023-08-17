Sivas'ta feci kaza! Tırla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Sivas'ta tır ile traktör çarpıştı. Traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Tırın sürücüsü ise gözaltına alındı.
Sivas'ta feci bir kaza yaşandı. Sivas'ın Akıncılar ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
B.Ş. (85) yönetimindeki 58 SA 629 plakalı traktör, D-100 kara yolu Altıntepe Mahallesi kavşağında, M.Ş. (61) idaresindeki 27 AB 047 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada traktör sürücüsü B.Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı