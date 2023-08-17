Sivas'ta feci kaza! Tırla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ta tır ile traktör çarpıştı. Traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Tırın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Sivas'ta feci kaza! Tırla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Son Güncelleme:

Sivas'ta feci bir kaza yaşandı. Sivas'ın Akıncılar ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

B.Ş. (85) yönetimindeki 58 SA 629 plakalı traktör, D-100 kara yolu Altıntepe Mahallesi kavşağında, M.Ş. (61) idaresindeki 27 AB 047 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada traktör sürücüsü B.Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul'a yeni metro hattıİstanbul'a yeni metro hattıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Sivas # Sivas # Tır # traktör # kaza
Çok Okunanlar
"Vatan hainlerinden farkı yoktur"
"Vatan hainlerinden farkı yoktur"
Beşiktaş'ta yine yeniden Anderson Talisca sesleri!
Beşiktaş'ta yine yeniden Anderson Talisca sesleri!
Tatlı patatesin faydaları neler?
Tatlı patatesin faydaları neler?
Meteoroloji son durum!
Meteoroloji son durum!
17 Ağustos Resmi Gazete kararları
17 Ağustos Resmi Gazete kararları
Öne Çıkanlar Prof. Dr. Emin Gürses'ten "Acil sosyalizm" çağrısı#emingürses #sosyalizm #keşfet #shorts #viral #fyp Prof. Dr. Emin Gürses'ten "Acil sosyalizm" çağrısı#emingürses #sosyalizm #keşfet #shorts #viral #fyp BM'den Afrika ekonomisi hakkında dikkat çeken rapor! BM'den Afrika ekonomisi hakkında dikkat çeken rapor!