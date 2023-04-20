Sivas'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Sivas'ın Gürün ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Sivas'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var
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O.A. (61) yönetimindeki 16 YC 506 plakalı midibüs, Sivas-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi Suçatı Mahallesi girişinde devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüs şoförü ile araçta bulunan B.Y. (65), H.Y. (57), H.Y. (41) M.Ş.Y. (53), A.Y. (51) G.Y. (32), B.Y. (34), A.Y. (51) ve A.K. (61) yaralandı.

Yaralılardan G.Y. ve A.Y, G Gürün Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kazanın, yaralananların bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere Bitlis'ten Bursa'ya giderken meydana geldiği öğrenildi.

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