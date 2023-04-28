Sivas'ta minibüs bariyerlere çarptı: Yaralılar var

Sivas'ta kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta minibüs bariyerlere çarptı: Yaralılar var

Kaza, 08.30 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolu Kovalı mevkisindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Aksaray'dan Sivas'a bir asker yakınlarının yemin töreni içen yola çıkan Üçler Yiğit (55) yönetimindeki 10 Z 5430 plakalı minibüs, iddiaya göre kavşağa hızlı girince kontrolden çıktı. Yolun sol tarafındaki bariyerlere çarpan minibüs, bir süre sürüklendikten sonra durdu. Kazada sürücü ile araçtaki Aliye Korkmaz, Atiye Korkmaz ve Saliha Yiğit yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

# Sivas # kaza # minibüs
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