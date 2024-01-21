Soğuk hava yurda giriş yaptı! Kar yağışı başladı...
Balkanlar'dan beklenen soğuk hava dalgası bu gece itibariyle yurda giriş yaptı. Edirne'de kar yağışı etkili olurken, polis ekipleri vatandaşları uyardı.
Ülke geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi.
Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının akşam saatlerinde yurda giriş yapmasıyla Edirne'de yer yer kar yağışı da etkili olmaya başladı.
Kapıkule Sınır Kapısı ve sınırdaki Balkan köylerindeki tipi nedeniyle polis ekipleri ve Jandarma sürücüleri uyardı.
Uluslararası Kapıkule karayolunun trafiğe kapanmaması amacıyla kar kürüme ve tuzlama çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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