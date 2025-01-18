Şok olay! Evinde kanlar içerisinde bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, evinde kanlar içinde bulunan 38 yaşındaki Nihat Korkmaz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şok olay! Evinde kanlar içerisinde bulundu
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi’nde, Dinç Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın üçüncü katındaki daireden gelen çığlık sesleri üzerine komşular harekete geçti. İçeri giren komşular, 38 yaşındaki Nihat Korkmaz’ı kanlar içinde battaniye üzerinde yatarken buldu. Eşi ve çocuklarının çığlıklarla şahsın başında beklediğini gören komşular, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Nihat Korkmaz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan Korkmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, dairede bir tabanca buldu. İlk bulgulara göre, Nihat Korkmaz’ın kendini yaraladığı değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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