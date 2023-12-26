Somali Cumhurbaşkanı'nın Oğluna Hapis İstemi

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

Somali Cumhurbaşkanı'nın Oğluna Hapis İstemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, dosya kapsamındaki görüntüler, Adli Tıp Kurumu raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya içeriğinden yola çıkıldığında, şüphelinin kusurlu eylemiyle Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiğinin anlaşıldığı bildirildi.

İddianamede, şüpheli Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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# somali # kurye
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