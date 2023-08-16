SON DAKİKA! Deprem mi oldu? 16 Ağustos son dakika deprem verileri neler? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON DAKİKA!

Tedirginliklerin devam ettiği günlerde en çok merak edilen sorunun cevabını sizler için derledik! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri neler? Deprem mi oldu? İşte cevabı...

SON DAKİKA! Deprem mi oldu? 16 Ağustos son dakika deprem verileri neler? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON DAKİKA!
son dakika deprem
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Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 16 Ağustos Çarşamba son dakika depremler listesini sizler için derledik. İşte son dakika deprem verileri...

SON DAKİKA! Deprem mi oldu? 16 Ağustos son dakika deprem verileri neler? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON DAKİKA! - Resim : 1

AFAD SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ!

SON DAKİKA! Deprem mi oldu? 16 Ağustos son dakika deprem verileri neler? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON DAKİKA! - Resim : 2

 

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ!

SON DAKİKA! Deprem mi oldu? 16 Ağustos son dakika deprem verileri neler? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON DAKİKA! - Resim : 3

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