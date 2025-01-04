SON DAKİKA! Malatya'da şiddetli deprem! Depremle ilgili açıklama geldi
Malatya'nın Darende ilçesinde saat 10.35'te şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ayrıntılarıyla ilgili AFAD'dan açıklama yapıldı. Malatya Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından depremle ilgili paylaşım yaptı.
Malatya güne depremle uyandı. Kentte sabah saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ayrıntılarıyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama yapıldı.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Darende ilçesinde saat 10.35'te 4 büyüklüğünde deprem oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 4, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Darende (Malatya)
Tarih:2025-01-04
Saat:10:35:33 TSİ
Enlem:38.42472 N
Boylam:37.47056 E
Derinlik:10.43 km
Detay:https://t.co/U5fvsrIJ9q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin 10,43 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz da şiddetli depremle ilgili X sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Seddar Yavuz, açıklamasında, "Darende ilçemizde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
Darende İlçemizde meydana gelen 4.0 ( Mw) depremde olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup , depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. . https://t.co/FCtUhnC6xa— Seddar Yavuz (@SeddarYavuz) January 4, 2025
Kaynak: Anadolu Ajansı