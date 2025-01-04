SON DAKİKA! Malatya'da şiddetli deprem! Depremle ilgili açıklama geldi

Malatya güne depremle uyandı. Kentte sabah saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ayrıntılarıyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Darende ilçesinde saat 10.35'te 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin 10,43 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz da şiddetli depremle ilgili X sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Seddar Yavuz, açıklamasında, "Darende ilçemizde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.