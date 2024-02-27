Su sıçratma kavgası ölüm getirdi!

Su sıçratma tartışması üzerine çıkan kavgada 1 vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. Tartışmaya dahil olan iki kişiyse yaralandı.

Su sıçratma kavgası ölüm getirdi!
Editör: Yağmur Biçen
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Ağrı’nın Patnos ilçesinde yaşanan olayda aracı ile giden bir kişinin su sıçratmasına sinirlenen şahıslar arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı 14 Nisan Mahallesi’nde aracı ile giden şoförün su sıçrattığını belirten kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve sürücünün silahını ateşlemesi ile H.E (35) olay yerinde hayatını kaybetti.

Baba Y.E ve kardeşi Ö.E ise ağır yaralandı. Yaralılar Patnos Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden H.E’nin cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın ardından inceleme başlatan Patnos ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan M.A(48) ve Y.A’yı (21) gözaltına aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kavga # tartışma # ağrı
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