Suriye ve Irak'ın Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye ve Irak'ın Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesindeki operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki teröristler de hedefteydi.

Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Gara'da 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

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