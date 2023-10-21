Suriye ve Irak'ın Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesindeki operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.



Irak'ın kuzeyindeki teröristler de hedefteydi.



Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Gara'da 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.



Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.