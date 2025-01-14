Suriyelilere hastanelerde öncelik mi veriliyor? Açıklama geldi
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türk vatandaşı hastalardan sonra gelmelerine rağmen, geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
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DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında ortaya atılan "Türk vatandaşı hastalardan sonra gelmelerine rağmen, geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.
Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, Sağlık Bakanlığının, Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Konulu Genelgesi'nde yer alan durumlar haricinde, kimseye öncelik verilmesinin söz konusu olmadığına dikkati çekildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı