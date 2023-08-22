Sürücü çaresiz kaldı! Arıza yapan kamyonet gözünün önünde kül oldu

Bursa’da seyir halindeki bir kamyonet arıza sonucu alev alev yandı. Sürücü kahrından perişan oldu.

Sürücü çaresiz kaldı! Arıza yapan kamyonet gözünün önünde kül oldu

Bursa’da seyir halindeki bir kamyonet arıza sonucu alev aldı. Hızla büyüyen alevler kameralara yansırken, şans eseri yaralanan veya ölen olmadı.

BURSA NİLÜFER'DE ARAÇ KÜL OLDU 

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle otoban mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonet karayolunda ilerlerken motor kısmından bir anda alev aldı. Sürücü kamyoneti yol kenarına çekerek uzaklaştı. Büyüyen alevler hızla sardığı kamyoneti kullanılamaz hale getirdi. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar, kamyoneti müdahale ederek söndürdü.

Kamyonetin alev alev yanma anı ise diğer sürücülerin kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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