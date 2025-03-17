Sürücüler dikkat! Hangi yollar kapalı?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, Türkiye genelinde birçok önemli güzergâhta yol yapım ve bakım çalışmaları devam ediyor. Trafikte güvenli bir seyahat için sürücülerin hız limitlerine uyması ve trafik işaretlerini takip etmesi gerekiyor.

İZMİR-AYDIN OTOYOLU TRAFİĞE KAPALI

İzmir-Aydın Otoyolu’nun 92-96. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Aydın-İzmir istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Bu güzergâhı kullanacak sürücüler, diğer yönden çift yönlü ulaşımı takip edecek.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA BANT AKTARIMI

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze OSB-Liman Kavşakları arasında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde bant aktarımı yapıldı. Ulaşım, karşı şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor.

BURSA-ESKİŞEHİR YOLUNDA KÖPRÜ ÇALIŞMASI

Bursa-Eskişehir yolunun 34. kilometresinde yer alan Çandır Köprüsü’ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir-İnegöl istikameti trafiğe kapatıldı. Sürücüler diğer yönden iki yönlü ilerleyebilecek.

KAYSERİ-NİĞDE YOLUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kayseri-Niğde yolunun 7-13. kilometreleri arasında yapılan yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

HEYELAN RİSKİ

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.

DİYARBAKIR-MARDİN YOLUNDA ÇİFT YÖNLÜ TRAFİK

Diyarbakır-Mardin yolunun 12-14. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik, bölünmüş yolun bir şeridinden çift yönlü olarak sürdürülüyor.