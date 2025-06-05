Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durum

Kurban Bayramı tatilinin başlamasına günler kala kara yollarında alarm verildi. Türkiye genelinde birçok yol çalışması sürerken, Karayolları Genel Müdürlüğü milyonları ilgilendiren ücretsiz geçiş müjdesini duyurdu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durum
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Kurban Bayramı’na sayılı gün kala milyonlarca vatandaş şehirlerarası yolculuk planları yaparken, Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumu bülteninde kritik uyarılarda bulundu. Ülke genelinde süren yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları bazı güzergahlarda ulaşımı yavaşlatırken, şerit daralmaları ve kontrollü trafik uygulamaları nedeniyle sürücülerin ekstra dikkatli olması gerektiği belirtildi.

ÜCRETSİZ GEÇİŞLER BAŞLADI

Bayram tatili boyunca yolculuk yapacak sürücüler için sevindirici haber geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki otoyollar ve iki önemli Boğaz köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 10 Haziran Salı saat 00.00’a kadar (pazartesiyi salıya bağlayan gece) ücretsiz olacak. Ancak bu uygulama, yap-işlet-devret yöntemiyle işletilen otoyolları kapsamıyor.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU

Köşk bağlantı yolu 0–2. kilometre arasında yapılan şev çalışmaları nedeniyle Denizli istikameti yönünde bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım sadece sol şeritten sağlanıyor.

MENGEN-YENİÇAĞA YOLU

22–23. kilometrelerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla Mengen yönü trafiğe kapalı. Araçlar ters yönden çift yönlü olarak geçiriliyor. Riskli viraj ve geçişler nedeniyle dikkat uyarısı yapıldı.

AKSARAY-ORTAKÖY YOLU

Hem Ortaköy çevre yolu bölgesinde hem de Seksenuşağı-Yıldırımlar köyleri arasında devam eden çalışmalarda trafik kontrollü akışla sağlanıyor. Bu bölge özellikle akşam saatlerinde sıkışıklık yaşayabilir.

NEVŞEHİR-HACIBEKTAŞ YOLU

17–18. kilometreler arasında köprü yapım çalışmaları nedeniyle çift yönlü trafik, yolun yalnızca bir kesiminden devam ediyor.

FATSA-ORDU-GÜLYALI YOLU

41–42. kilometrede benzer şekilde köprü çalışması sürüyor. Ulaşım burada da bölünmüş yolun bir kısmı üzerinden çift yönlü ilerliyor.

GÖKSUN-ELBİSTAN YOLU

22–48. kilometre arası adeta bir şantiye! Yapım çalışmaları devam ettiği için sürücüler kontrollü geçişlerle ilerliyor. Trafik yoğunluğu bekleniyor.

ZONGULDAK-DEVREK-MENGEN YOLU

39–42. kilometreler arasında sanat yapıları ve kavşak düzenleme çalışmaları yapılıyor. Bu noktada da çift yönlü akış, bölünmüş yolun tek bir kısmı üzerinden sağlanıyor.

YUSUFELİ-İSPİR YOLU

Heyelan riski devam ediyor. 9–11. kilometrede sadece tek şerit açık. Geçişlerde dikkatli olunması gerekiyor.

SAKARYA-BİLECİK SINIRI – BOZÜYÜK YOLU

33–35. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit kapalı. Ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak veriliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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