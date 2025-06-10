Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel yol durumu bültenine göre, Türkiye genelinde çeşitli yol kesimlerinde sürdürülen bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat göstermesi gerekiyor.

Özellikle yol çalışmalarının olduğu bölgelerde ulaşımın tek şeritten veya alternatif servis yollarından kontrollü olarak sağlandığı vurgulandı. Bu durum, hem sürücü güvenliği hem de trafik akışının düzenli şekilde devamı açısından önem taşıyor.

İŞTE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLEN KRİTİK NOKTALAR

Bolu – Mengen-Yeniçağa Yolu

Yolun 22-23. kilometreleri arasında sürdürülen yapım çalışmaları nedeniyle trafik, diğer istikametten çift yönlü olarak veriliyor.

Zonguldak – Devrek – Mengen Yolu

39-42. kilometreler arasında sanat yapıları, kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Ulaşım, bölünmüş yolun yalnızca bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Kayseri – Niğde Yolu

2-8. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler, bölünmüş yolun sadece bir bölümünden iki yönlü geçiş yapabiliyor.

Kurtköy – Şile Yolu

12-15. kilometreler arasında Ümraniye ve Yenidoğan kavşaklarında yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle güzergah üzerinde trafik yoğunluğu yaşanabileceği belirtildi.

Çanakkale – Çan Yolu: 21-23. kilometrelerdeki alt geçit çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Bingöl – Genç Yolu: 7-12. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü biçimde sağlanıyor.

Trabzon – Rize Yolu: 0-1. kilometreleri kapsayan 100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı mevkisinde bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten veriliyor.

Akhisar – Manisa Yolu: 43-44. kilometrelerdeki çalışmalar sürüyor.

Seydikemer – Söğüt Yolu: 52-56. kilometrelerde sürücülere dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Kangal – Alacahan – Hekimhan Yolu: 16-24. kilometre aralığında çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü ilerliyor.