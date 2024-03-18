Süt üreticisinin yüksek faiz isyanı

Aydın Süt Üreticileri Birliği Başkanı Servet Başkaya, AK Parti'nin hayvancılık politikasını eleştirdi. Servet Başkaya, “Enflasyonla mücadele edeyim derken süt üreticisi yıllardır zarar ettiriliyor.” dedi, Mehmet Şimşek yönetiminin yüksek faiz politikasının besiciyi üretimden kopardığını anlattı.

Editör: Özgür Doğu Saymaz
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Aydın Süt Üreticileri Birliği Başkanı Servet Başkaya, yüksek faiz politikasının üreticiye indirdiği darbeyi anlattı. Servet Başkaya tepkisini, "Süt üretim tesisim 50 milyon. 45 Milyon verene burayı satıyorum. Banka faizlerini görünce bizim üretmemize ne gerek var." sözleriyle dile getirdi.

Servet Başkaya, yaptığı açıklamada, "50 milyona yüzde 40 faiz veriyorlar. Bankaya bu parayı koysam ayda cebime 2 milyon lira para girecek. Yani neden uğraşıp duracağım ben? Satayım bu ahırı, bankaya yatırayım. Uygulanan politikalar bu yöne gitmekte." dedi.

AK Parti hükümetinin hayvancılık politikasını eleştiren Başkaya, Tarım ve Orman Bakanlığına da gönderme yaptı. Servet Başkaya, "Tarım Bakanlığının navigasyonu bir türlü doğruyu göstermiyor." dedi.

Çiğ süt fiyatlarının düşük olmasının hayvancılığı zora soktuğunu belirten Başkaya, girdi maliyetleri düşürülmeli, üretici desteklenmeli dedi.

Et ve süt üretiminin birbirinden ayrı olmadığını belirten Başkaya, sütü üretenin para kazanmasıyla et açığının çözüleceğini vurguladı.

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