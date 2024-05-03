Takla atarak menfeze düşen otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Kırıkkale’de menfeze düşen otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı

Takla atarak menfeze düşen otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Sulakyurt ilçesine bağlı Sarıkızlı ve Ağaylı köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. (70) idaresindeki 71 BE 542 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak menfeze düştü. Kazada sürücü ile yolculardan F.A. (68) ve F.B. (80) yaralanırken, Kemal Yavaş (70) olay yerinde hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının da sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmanın ardından Yavaş’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

# kırıkkale # kaza
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