Taksim-Kabataş füniküler hattında arıza
Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza meydana geldi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı belirtildi.
Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza meydana geldiği duyuruldu. Konuyla ilgili açıklama Metro İstanbul tarafından yapıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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