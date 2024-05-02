Taksim-Kabataş füniküler hattında arıza

Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza meydana geldi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı belirtildi.

Taksim-Kabataş füniküler hattında arıza
Editör: Yasin Kerim Aşan

Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza meydana geldiği duyuruldu. Konuyla ilgili açıklama Metro İstanbul tarafından yapıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Taksim # kabataş # füniküler # Metro İstanbul
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