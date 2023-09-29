Taksim'de Yağmur Etkili Oldu: Beyoğlu'nun Ara Sokaklarında Ortaya Şelaleyi Andıran Görüntüler Çıktı

İstanbul'da dün akşam saatlerine doğru başlayan yağmur, bugün de aralıklarla etkisini sürdürüyor. Taksim'de etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, Beyoğlu'nun ara sokaklarındaki merdivenlerden akan yağmur suları ortaya şelaleyi andıran görüntüler çıkardı.

Taksim'de Yağmur Etkili Oldu: Beyoğlu'nun Ara Sokaklarında Ortaya Şelaleyi Andıran Görüntüler Çıktı

Meteoroloji yetkililerinin ardından İstanbul'da dün akşam saatlerine doğru şiddetli yağmur etkili olmuş, bir çok yerde su baskınları yaşanmıştı. Bugün ise yağışlar aralıklarla bazı bölgelerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Taksim'de öğlen saatlerinde aniden bastıran yağmur vatandaşları zor anlar yaşattı.

Taksim'de Yağmur Etkili Oldu: Beyoğlu'nun Ara Sokaklarında Ortaya Şelaleyi Andıran Görüntüler Çıktı - Resim : 1Evlerinden hazırlıksız çıkan bazı vatandaşlar kafalarına karton tutarak yağmurdan korunmaya çalışırken, kimisi duraklara kimisi de binaların saçaklarının altına sığındı. Beyoğlu'nun ara sokaklarında ise bir binanın çatısından ve yokuş aşağı merdivenden akan yağmur suları ortaya şelaleyi andıran görüntüler çıkardı.

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# Taksim # sağanak yağış # şelale
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