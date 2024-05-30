Tarihçi Özlem Kumrular son yolculuğuna uğurlandı

Bir dönem Ulusal Kanal'da programlar yapan tarihçi Profesör Doktor Özlem Kumrular son yolculuğuna uğurlandı. İsviçre’de yaşadığı trafik kazası sonrasında bitkisel hayata giren Kumrular, 1 senedir verdiği yaşam mücadelesini dün kaybetti. Kumrular, son yolculuğuna uğurlandı.

Editör: Haber Merkezi
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Bir dönem Ulusal Kanal'da programlar yapan tarihçi Profesör Doktor Özlem Kumrular son yolculuğuna uğurlandı. İsviçre’de yaşadığı trafik kazası sonrasında bitkisel hayata giren Kumrular, 1 senedir verdiği yaşam mücadelesini dün kaybetti. Kumrular, son yolculuğuna uğurlandı.

Çok sayıda bilim insanının katıldığı cenazeye tarihçi İlber Ortaylı, Pelin Batu da katıldı. 50 yaşında hayata gözlerini yuman tarihçi Kumrular, 23 kitap ve çok sayıda makale yazmıştı.

11 dil bilen Özlem Kumrular, Ulusal Kanal’da Mehmet Perinçek’le Zaman Treni programını yapmıştı. Özlem Kumrular'ın cenaze töreninde Vatan Partisi Üsküdar İlçe Başkanı Nuray Kaya da hazır bulundu.

Profesör Doktor Özlem Kumrular, Üsküdar Valide-i Cedid Camiinde cenaze namazı kılındıktan sonra Üsküdar’daki Nakkaş Tepe Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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