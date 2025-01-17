Şahinbey Belediyesi tarihi geçmiş ürün satan marketlere öyle bir ceza verdi ki...

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki büyük markete ceza kesildi. 2 zincir markete 3 gün kapatma cezası verildi. Kurallara uyulmazsa cezalar ruhsat iptaline kadar gidecek.

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki büyük markete ceza kesildi. 2 zincir markete 3 gün kapatma cezası verildi. Kurallara uyulmazsa cezalar ruhsat iptaline kadar gidecek.

Tarihi geçmiş ürün sattılar, cezadan kaçamadılar.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, zabıta ekipleri halk sağlığı için denetimlerde bulundu. A101 ve MİGROS'ta yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün satıldığı tespit edildi.

Zincir marketlerin 2 şubesine 3 gün kapatma cezası verildi. Kapılarına pankart ve kilitlerine de mühür vuruldu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halkın sağlığı ile oynanmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti. Eğer marketler kurallara uymazsa cezalar ruhsat iptaline kadar gidecek.

Öte yandan A101'de satılan Birşah marka süt tartışmalara neden olmuştu. Tüketici süt yerine adeta suyla karşılaşmıştı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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