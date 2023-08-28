Tatilde rota Karadeniz! Giresun'un plajları dolup taşıyor

Karadeniz bu yıl tatilcilerin akınına uğruyor. Giresun'da yeni açılan modern ve uzun plajlar kavurucu sıcaklardan kaçan yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor.

Tatilde rota Karadeniz! Giresun'un plajları dolup taşıyor
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Giresun'da önemli yatırımlarla yeni açılan plajlar tatilcilerin uğrak noktası oldu.

Her yıl Karadeniz bölgesinden, Akdeniz’e giden tatilciler bu yıl kavurucu sıcaklar nedeniyle yazı Karadeniz’de geçirdi.

Giresun'da Karadeniz’in en uzun ve modern plajların hizmete girmesinin de etkisiyle deniz turizmi tersine döndü.

Akdeniz bölgesinde yaşayan vatandaşlar bunaltıcı havalardan kaçmak için Karadeniz yaylaları ve plajlarının yolunu tuttu.

Giresun Belediyesi tarafından yaklaşık 100 milyon Türk Lirası maliyetle hizmete açılan plajlar bölgesinde konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yerli ve yabancı turist akını nedeniyle mutlu olduklarını belirtti.

Şenlikoğlu açıklamasında, "Bölgemize çok güzel bir plaj kazandırdık. Yeşille maviyi buluşturduk, şehrimize yayla turizmi için gelen vatandaşlar artık denizin de tadını çıkarıyor. Dünya’da şehrin merkezinde plajı bulunan çok az sayıda yerden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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