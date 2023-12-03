TCG Anadolu'da Ziyaretçi Yoğunluğu

İzmit Körfezi'nde demirleyen TCG Anadolu gemisine ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Gemi 6 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

TCG Anadolu'da Ziyaretçi Yoğunluğu

İzmit Körfezi'nde demirleyen Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.

Vatandaşlar gemiyi gezmek için 07.30'da İzmit sahilindeki giriş noktasında çocuklarıyla birlikte beklemeye başladı. Burada uzun sıra oluşturan ziyaretçiler, 10.00'da kimlik kontrolünden geçerek bekleme çadırına alındı.

Gemiyi görmek için bekleyenler daha sonra 1 Mart Vapur İskelesi'nden bindikleri vapurlarla açıkta demirleyen TCG Anadolu'ya taşındı.

TCG Anadolu, 6 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# tcg anadolu # izmit körfezi
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