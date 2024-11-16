Tekirdağ sahili kırmızı yosunla kaplandı!

Poyraz nedeniyle denizde oluşan dalgalar, yosunları ve çeşitli atıkları kıyıya taşıdı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, bu durumun doğal bir süreç olduğunu belirtti. Tecer, "Kıyıda biriken yosunlar, kirlilik kaynaklı bir problem değil. Bu tür olaylar, poyrazın etkisiyle sıklıkla yaşanabiliyor. Endişe edilecek bir durum yok, hava şartları normale dönünce yosunlar da kaybolacaktır." ifadelerini kullandı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ise yosunların çevreye zararlı olmadığını, ancak kötü kokuya neden olabileceğini söyledi.