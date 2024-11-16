Tekirdağ sahili kırmızı yosunla kaplandı!

Tekirdağ'da etkili olan sert rüzgarlar sonucu sahil şeridi kırmızı yosunla kaplandı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Tekirdağ sahili kırmızı yosunla kaplandı!
Yayınlanma: Güncellenme:

Poyraz nedeniyle denizde oluşan dalgalar, yosunları ve çeşitli atıkları kıyıya taşıdı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, bu durumun doğal bir süreç olduğunu belirtti. Tecer, "Kıyıda biriken yosunlar, kirlilik kaynaklı bir problem değil. Bu tür olaylar, poyrazın etkisiyle sıklıkla yaşanabiliyor. Endişe edilecek bir durum yok, hava şartları normale dönünce yosunlar da kaybolacaktır." ifadelerini kullandı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ise yosunların çevreye zararlı olmadığını, ancak kötü kokuya neden olabileceğini söyledi.

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın açtığı davanın duruşmasına katılmadı!Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın açtığı davanın duruşmasına katılmadı!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Tekirdağ yosun
Günün Manşetleri
TÜRK-İŞ, "düşük asgari ücret gerektiği" tarışmalarına tepki gösterdi
İzmir'de bir bebeğin öldüğü ilaçlama ile ilgili 2 kişi tutuklandı
"DEM Parti kapatılsın! İkinci İsrail'e geçit yok!"
Uluslararası seviyede aranıyordu, İstanbul'da yakalandı
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Jake Paul-Mike Tyson maçında kazanan belli oldu
Yeni elektrik sübvansiyonu kararı
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris'i yendi
Bakan Şimşek'ten asgari ücretle ilgili önemli açıklama
Vatan Partisi'nden "etki ajanlığı" kanun önerisi
Çok Okunanlar
Jake Paul-Mike Tyson maçında kazanan belli oldu Jake Paul-Mike Tyson maçında kazanan belli oldu
Polis memuru olmak isteyenlere müjde Polis memuru olmak isteyenlere müjde
Yeni elektrik sübvansiyonu kararı Yeni elektrik sübvansiyonu kararı
"DEM Parti kapatılsın! İkinci İsrail'e geçit yok!" "DEM Parti kapatılsın! İkinci İsrail'e geçit yok!"
Ücretler hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başladı Ücretler hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başladı