Tekirdağ'da sahil kızıla boyandı
Tekirdağ'daki şiddetli poyraz ilginç görüntüleri beraberinde getirdi. Süleymanpaşa ilçesinde poyraz nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikintisi oluştu.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde poyraz kırmızı yosun oluşturdu. Kentte 2 gündür etkisini sürdüren rüzgarla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve bazı atıklar sürükledi.
Sahildeki bazı alanlar da kırmızı yosunla kaplandı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, kırmızı yosunların kirlilik kaynaklı olmadığını söyledi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi