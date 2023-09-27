TEKNOFEST İzmir'de Başladı

TEKNOFEST, Ege’nin incisi İzmir’de başladı. Böylece İzmirlilerin 6 yıllık rüyası gerçek oldu.



Çiğli Havalimanı’nda 1 Ekim’e kadar devam edecek festival daha ilk günden büyük ilgi çekti. Sabah saatlerinde öğrenciler akın akın TEKNOFEST’e katıldı.



Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK, İzmir semalarında sergilediği heyecan veren gösteriyle karşıladı. Zorlu akrobatik hareketleri alkışlar eşliğinde izleyen katılımcılar, cep telefonlarıyla bu anları kaydetti.



Gösteri uçuşları kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopterler de zeybek gösterisi yaptı.



CN-235 CASA uçağından paraşüt atlayışı yapıldı. Polis Özel Harekat Başkanlığı ekipleri de nefes kesen gösteri uçuşuna imza attı.



Türkiye’nin ürettiği ve savaş doktrinini değiştiren insansız hava araçları ile Kızılelma insansız savaş uçağı ilgini odak noktası odağında yer aldı.



Festival boyunca Türk Yıldızları, Bayraktar Akıncı, Anka, Bayraktar TB2, F-16 SOLOTÜRK, Hürkuş, Jandarma Çelik Kanatlar, , Paramotor, Gyrocopter, T-129 Atak Helikopteri gökyüzünde heyecan veren gösteriler sundu.



Resmi açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tam Bağısız Türkiye vurgusu yaptı.



İzmir Çiğli Havalimanı’ndaki festivalde bilgi yarışmaları, sanal uçuş serüveni, sanal gerçeklik deneyimi, robotik kodlama eğitimleri, insansız araçlar, yapay zeka destekli teknolojilerin yanı sıra savunma sanayi firmalarının sergileri yer aldı.



