THK'nin Havacılık Festivali tamamlandı! Gösteri uçuşları nefes kesti

Uçaklar, helikopterler ardı ardına gökyüzünde süzüldü. Eskişehir semalarında şenlik yaşandı. Havacılık Festivali gösteri uçuşlarıyla tamamlandı. Uçuşlar nefes kesti.

Türk Hava Kurumu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen festivalin ikinci günü halk uçuşları, THK Paramotor gösterisi ile gösteri uçuşlarına sahne oldu.

Festivalde, Türk Hava Kurumu pilotları "Microlight"la vatandaşlara gösteri sundu. Gösterilerde Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Paraşüt Takımı'nın atlayışı festivaldeki vatandaşlar tarafından coşkuyla izlendi.

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla sahne aldı. Şener'in uçağından çıkan "smoke oil" adlı dumanla gökyüzünde oluşturduğu şekiller izleyenlerin beğenisini topladı.

Uludağ Havacılık ve "Gordiyon Havacılık" tarafından "Ultralight" hava aracıyla gösteri uçuşu yapıldı. Yakın Doğu Havacılık tarafından Cessna 172 ile geçiş yapıldı. "SkyOlympos" ekibi Gyrocopter'le gösteri uçuşu yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Paraşüt Takımı da gösteri uçuşları sonrası yaptıkları atlayışla festival alanındaki izleyenlerden büyük alkış aldı.

Festivalde, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı Helikopteri ile Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Timi tarafından gösteri uçuşları icra edildi.

Ayrıca Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Baş Test Pilotu Murat Özpala, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen ilk milli hava aracı HÜRKUŞ'la gösteri sundu. Özpala, alandaki vatandaşları telsiz aracılığıyla selamladı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, festivalde izleyenlere keyifli bir gösteri sundu. Yaklaşık yarım saat süren gösteri alandaki izleyicilerden büyük alkış aldı.