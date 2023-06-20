THY 8. kez Avrupa'nın en iyisi seçildi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Japonca ve Çince gerçekleştirilen 2022-2023 Skytrax ödülleri anketinde, 100'den fazla ülke vatandaşının temsil edildiği 20 milyon 230 bin cevap değerlendirildi ve kazananlar 325 hava yolu arasından belirlendi.

Anket sonuçları, Paris Air and Space Museum'da düzenlenen etkinlikle açıklandı. THY "Avrupa'nın en iyi hava yolu" seçilirken "Dünyanın en iyi business sınıfı ikram servisi", "Dünyanın en iyi ekonomi sınıfı ikram servisi", "Güney Avrupa'nın en iyi hava yolu" ve "Avrupa'nın en iyi ekonomi servis koltuğu" ödüllerine de layık görüldü.

"MİSAFİRLERİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sekizinci kez aynı ödülü almaktan gurur duyduklarını belirterek, şunları ekledi:

- Bu ödül, bayrak taşıyıcı markamızın sektördeki liderlik pozisyonunun güçlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca Türk Hava Yolları ailesi olarak, Skytrax tarafından düzenlenen oylamada Güney Avrupa'nın en iyi hava yolu seçildiğimiz için mutluluk duyuyoruz. Hizmet anlayışımızı her alanda geliştirmeye ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz.

"MUHTEŞEM BİR BAŞARI"

Skytrax Üst Yöneticisi Edward Plaisted ise şunları söyledi: