THY’nin o ülkeye seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul ile Münih ve İstanbul ile Frankfurt arasında yapılması planlanan uçuşlar iptal edildi.

Ayrıca AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı ile Frankfurt uçuşlarıyla, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yapılması planlanan Frankfurt uçuşları da karşılıklı olarak iptal edildi.