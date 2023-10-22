Tırdan Düşen Yük Konteyneri 3 Araca Zarar Verdi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde tırdan düşen yük konteyneri park halindeki 3 araca zarar verdi.

Tırdan Düşen Yük Konteyneri 3 Araca Zarar Verdi
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Olay, İskenderun ilçesi organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Bölgede bulunan bir liman içerisinde tırın üzerinden park halindeki 3 araç üzerine yük konteyneri düştü. Olay sonrası park halindeki; 31 GV 877, 31 VR 71 ve 31 AHN 434 plakalı TOFAŞ marka araçlarda maddi hasar oluştu. Konteyner bölgeye sevk edilen vinçle kaldırılarak tıra yüklendi. Hasar gören araçlarda sahipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.

# Hatay
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