TİSK depremzedelere psikolojik ve tıbbi danışmanlık hizmeti sunacak

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, Konfederasyonun afetin ilk gününden bu itibaren üye sendikaları ve tüm üye işletmeleri ile felaketin yaralarını en kısa sürede sarmak üzere bölge halkının yanında olduğu belirtildi.

Öncelikli ihtiyaçlar olarak belirlenen barınmadan ısınmaya, tıbbi malzemelerden temel gıda ve hijyen ürünlerine kadar birçok desteğin bölgeye ulaşması için yürütülen çalışmaların tüm TİSK ekosisteminin katkılarıyla hızla sürdürüldüğü vurgulanarak şunlar kaydedildi: