Tiyatrocular deprem bölgesinde oyunlarıyla çocuklarda afetin izini silmeye çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden bir süre sonra çalışma başlatan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla depremin çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmaya yönelik Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a gitti.

Buralarda oluşturulan oyun alanlarında palyaço kostümleri giyinip yüzlerce çocukla buluşan tiyatrocular, eğlendirmeye çalıştıkları çocuklarla boyama yaptı.

Sinevizyon gösterilerinin yanı sıra eğlenceli etkinliklerle çocuklara moral veren ekip, söylediği şarkılarla çocukların güzel vakit geçirmesini sağladı.

Son olarak Malatya'ya giden 10 kişilik tiyatro ekibi, buradaki çocuklarla da palyaçolu kostümlerle gösteri yapıp oyuncak ve balon dağıttı.

Depremzede çocuklara çeşitli ikramlarda bulunan ve aileleriyle de sinema etkinliği yapan şehir tiyatrosu ekibi, depremin çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tiyatro ekibinden Emrah Çılgı, AA muhabirine, ekibin günlerdir deprem bölgesindeki çocuklara yönelik düzenlenen birçok etkinliğe katıldığını söyledi.

Çocukları mutlu etmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Çılgı, "Tüm çabamız, bu felaketi yaşayan çocuklarımızı biraz olsun mutlu edebilmek. Deprem çadırlarında animasyonlar, masal anlatımları, hikaye canlandırmaları ve interaktif oyunlarla çocuklarımızın üzerindeki depremin izlerini silmeye çalıştık." dedi.

Çılgı, tiyatro ve etkinliklerin yanı sıra balon, oyuncak, çikolata ve hediyeler dağıtıp depremzede çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını aktardı.

ÇOCUKLAR MUTLU OLUNCA AILELERI DE MUTLU OLUYOR

Yetişkinler için akşamları gece sineması düzenlediklerini anlatan Çılgı, şunları kaydetti:

"Belediyemizin gönderdiği led ekranları kurup çocuklara çizgi film seyrettirdik. Çocuk oyunları gösterileri yapıp çocuklarımızla oynadık. Erzurum'dan hayır sahiplerinin verdiği emanetleri dağıttık. Depremden etkilenen illeri gezip çocukları mutlu etmeye devam edeceğiz. Bir nebze de olsa yüreklerine dokunup mutlu ettiğimiz çocukları, büyükleri görünce onlar da mutlu oluyor. Etkinliklerle çocuklar deprem kaygılarını unutuyor."