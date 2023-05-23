Tokat'ta öğrencilerin bulunduğu minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde öğrencilerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
A.K. (48) idaresindeki otomobil, Delice mevkisi yakınlarında, A.E'nin (46) kullandığı, Başçiftlik Belediyesine ait minibüsle çarpıştı.
Kazada, otomobildeki S.K. (48) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan 6'sı öğrenci 11 kişi, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü A.K, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan, minibüste bulunan öğrencilerin, sportif yetenek taraması yapılmak üzere Başçiftlik ilçesinden Reşadiye'ye götürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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