Tokat'ta yangın sonrası durum havadan görüntülendi: Jeneratörden çıkan yangın 50 hektarı küle çevirdi

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Karanlık Dere mevkisinde dün çıkan orman yangını, geniş bir alanı etkileyerek çevreye büyük zarar verdi. Henüz netleşmeyen bir nedenle başlayan yangına ilk olarak jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevre il ve ilçelerden gelen destek ekiplerinin de yoğun çabasıyla yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından gece boyunca soğutma çalışmaları sürdürüldü. Sabah saatlerinde dronla kaydedilen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Havadan çekilen görüntülerde yaklaşık 50 hektarlık alanın tamamen kül olduğu ve bölgede hala hazır bekleyen Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin tedbir amaçlı konuşlandığı görüldü. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Elektrik kesintisinin ardından devreye giren bir GSM operatörüne ait baz istasyonunun jeneratöründen kaynaklandığı değerlendirilen yangınla ilgili olarak, şirketin taşeron elektrik işlerini yürüten 78 yaşındaki tekniker O.R. gözaltına alındı.