Toplu Taşımaya Sınırlama Geldi! Yeni Dönem Başladı...
Kocaeli Büyükşehir Belediyei harekete geçti, ücretsiz ve indirimli toplu taşıma kullananlar için sınırlama getirildi.
1 Ocak 2024 tarihi itibariyle ücretsiz ve indirimli toplu taşıma kullanımı konusunda yeni düzenleme başladı.
Günde 4 Kez Binebilecekler
Yapılan yeni düzenleme ile birlikte 65 yaş üstü ve indirimli ulaşım kartı kullanan öğretmenler için günde 4 kez kullanma sınırlaması getirildi.
Buna göre 65 yaş üstü ve indirimli toplu taşıma katı kullanan öğretmen için günde 4 kez kullanılan ücretsiz ve indirim toplu taşıma 4’ü geçtiği takdirde tam bilet ücreti alınacak.
Bizim Yaka Gazetesi, başyazarı Galip Ataman, konuyu köşesine taşıdı:
HAT-41 uygulamasının başlamasıyla özel halk otobüslerinde 65 yaş ve üzeri dahil ücretsiz, 60 yaş dahil indirimli seyahat eden yolcuların süresiz seyahat hakları GÜNLÜK DÖRT BİNİŞLE sınırlandırılacak. Buna göre, Bir: 65 yaş ve üzeri yaşlılar, engelli ve refakatçıları, gaziler ve malullerle eşleri, şehitlerin dul eşleri, yetimleri ve anne babaları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca verilen Basın Kartı sahipleri yerel basın habercileri, başarılı sporculardan aylık bağlananlarla devlet sporcuları, polis ve jandarma, posta dağıtıcıları, belediye zabıtası ÜCRETSİZ SEYAHAT EDER.