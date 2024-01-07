Toplu Taşımaya Sınırlama Geldi! Yeni Dönem Başladı...

1 Ocak 2024 tarihi itibariyle ücretsiz ve indirimli toplu taşıma kullanımı konusunda yeni düzenleme başladı.

Günde 4 Kez Binebilecekler

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte 65 yaş üstü ve indirimli ulaşım kartı kullanan öğretmenler için günde 4 kez kullanma sınırlaması getirildi.

Buna göre 65 yaş üstü ve indirimli toplu taşıma katı kullanan öğretmen için günde 4 kez kullanılan ücretsiz ve indirim toplu taşıma 4’ü geçtiği takdirde tam bilet ücreti alınacak.

Bizim Yaka Gazetesi, başyazarı Galip Ataman, konuyu köşesine taşıdı: