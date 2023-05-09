Trabzon-Soçi feribot seferleri başlıyor

RIA Novosti haber ajansına açıklama yapan Şolt Tur turizm ajansının sahibi Fatoş Şolt, Trabzon-Soçi feribot seferleri ertelendiğini bildirdi. Şolt “Feribot sigortasıyla ilgili sorunu çözmeye çalışıyoruz” dedi.

Soruna çözüm bulmaya çalıştıklarını kaydeden Şolt, “Türkiye’deki seçimlerin ardından feribot seferlerini başlatmayı planlıyoruz” diye ekledi.

Daha önce Trabzon-Soçi hattında sadece bir feribotun çalışacağını ve yolculuğun 8 saat süreceği bildirilmişti. Feribot, Trabzon’dan Pazartesi ve Perşembe günleri, Soçi’den de Salı ve Cuma günleri çıkacak. Feribotun yolcuların yanı sıra, otobüs ve minibüsleri de taşıyacağı belirtilmişti.

Kaynak: sputniknews.com.tr