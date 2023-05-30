Trabzon'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde sabahtan itibaren aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Şalpazarı-Acısu yolu Doğancı Mahallesi mevkisinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle Şalpazarı-Acısu yolu ulaşıma kapandı, heyelanın yüksek gerilim hattını devirmesi sonucu 7 mahalleye elektrik sağlanamıyor.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve Çoruh EDAŞ ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri tarafından yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.