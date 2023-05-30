Trabzon'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde sağanağın ardından oluşan heyelan nedeniyle Şalpazarı-Acısu yolu ulaşıma kapandı, heyelan dolayısıyla yüksek gerilim hattının devrilmesi sonucu 7 mahalleye elektrik verilemiyor.

Trabzon'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde sabahtan itibaren aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Şalpazarı-Acısu yolu Doğancı Mahallesi mevkisinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle Şalpazarı-Acısu yolu ulaşıma kapandı, heyelanın yüksek gerilim hattını devirmesi sonucu 7 mahalleye elektrik sağlanamıyor.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve Çoruh EDAŞ ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri tarafından yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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