Trabzon'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde sağanağın ardından oluşan heyelan nedeniyle Şalpazarı-Acısu yolu ulaşıma kapandı, heyelan dolayısıyla yüksek gerilim hattının devrilmesi sonucu 7 mahalleye elektrik verilemiyor.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde sabahtan itibaren aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Şalpazarı-Acısu yolu Doğancı Mahallesi mevkisinde heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle Şalpazarı-Acısu yolu ulaşıma kapandı, heyelanın yüksek gerilim hattını devirmesi sonucu 7 mahalleye elektrik sağlanamıyor.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve Çoruh EDAŞ ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri tarafından yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıAnkara Valiliği'nden kuvvetli yağışa uyarısı İzmir'de 51 düzensiz göçmen kurtarıldı Isparta'da feci kaza Oy kullanmaya gitmediği için darbedildi