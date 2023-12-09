Trafikte 11 Ayın Acı Bilançosu

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik DAire Başkanlığı, Ocak-Kasım dönemine ait kaza istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.



Türkiye genelinde 11 ayda 507 bin 844 trafik kazası yaşandı. Kazalarda 2 bin 774 kişi hayatını kaybederken 327 bin 842 ise yaralandı.



230 bin 951 kazada sürücü kusurlu bulundu. 23 bin 263 kazaya yayalar, 2 bin 976 kazaya araç kusurları, 846 kazaya yol ve bin 656 kazaya ise yolcuların neden olduğu tespit edildi.



Kırmızı ışıkta durmadan geçen 6 bin 424 sürücü ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı. Bin 601 sürücünün de sarhoşken araç kullandığı ve kazaya karıştığı belirlendi.



Alkol alıp direksiyona geçen 177 bin 311 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı.



Aşırı hız yapan 2 bin 40 sürücü ile yasak olan yere aracını park eden bin 150 sürücü de kazalara neden oldu.



Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle bir milyon 85 bin 872 araç ise trafikten men edildi.