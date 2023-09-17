Trakya'nın asırlık eğlencesi: Pavli Panayırı
Trakya'nın asırlık eğlencesi Pavli Panayırı başladı. Kırklareli'de Bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 1910'da kurulmaya başlanan "Pavli Panayırı", bu yıl 113. kez misafirlerini ağırlıyor.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde yöre halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 113 yıldır kurulan Pavli Panayırı, eğlence ve müzikleriyle Trakya'ya renk katıyor.
Ergene Nehri yanındaki alana kurulan panayır da lunapark, açık hava lokantaları ve satış alanları yer alıyor
Asırlık etkinlikleri izlemek ve eğlenmek için panayıra gelen vatandaşlar, keyif dolu anlar yaşıyor..
Çevre il ve ilçelerden panayıra katılanlar ise lunapark çevresine konuşlandırdıkları römorklarda konaklıyor.
Her yaştan vatandaşa hitap eden panayıra katılanlar asırlık etkinliğe tanıklık ediyor.